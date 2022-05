Heimatblosn-Festival sucht Blasmusikgruppen

In diesem Jahr am 11. September soll es wieder stattfinden: Das „Heimatblosn“-Festival, bei dem Blasmusikgruppen aus dem ganzen Regensburger Land zusammenkommen. Veranstaltungsort ist der Prösslbräu in Adlersberg.

Da gibt’s dann wieder Blasmusik in all ihren Facetten, von bayerisch-böhmisch bis modern, von Volksliedern über Film- bis hin zu Rock- und Popmusik. Die Veranstalter suchen noch Gruppen, die mit ihrem Programm dabei sein wollen. Bis zum 6. Mai kann man sich für das „Heimatblosn 2022“ anmelden. Und hier ist der Kontakt:

kulturreferat@landratsamt-regensburg.de oder 0941/ 4009-687