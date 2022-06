Unbekannte haben am Mittwoch in Amberg in der Fronfestgasse bei helllichtem Tag eine Außenwand mit Hakenkreuzen und einem Pfeil beschmiert.

Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Aufmerksame Zeugen sollen sich bei der Polizei Amberg oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.