«Happy Birthday, Mick!» – Jagger feiert 81. Geburtstag

Die Rolling Stones machen seit mehr als 60 Jahren Musik. Zum Geburtstag bekommt Frontmann Mick Jagger Glückwünsche.

© Scott Strazzante/San Francisco Chronicle/AP/dpa

Rocklegende Mick Jagger feiert seinen 81. Geburtstag und bekommt Glückwünsche seiner Bandkollegen von den Rolling Stones. Die Gruppe macht seit mehr als 60 Jahren Musik und hatte im Herbst das neue Album «Hackney Diamonds» veröffentlicht. In sozialen Medien veröffentlichten Keith Richards und Ronnie Wood nun Geburtstagswünsche.

«Happy Birthday, Mick!», hieß es auf der Seite von Richards, dazu war ein altes Schwarz-Weiß-Foto zu sehen. Auf dem Account von Wood wurde ebenfalls ein älteres Bild veröffentlicht, das ihn und Jagger in roten Anzügen zeigt.

Der Brite Jagger war am 26. Juli 1943 in Dartford in der englischen Grafschaft Kent geboren worden. Neben seiner Stimme ist auch sein Tanzstil legendär. Die Stones («(I Can’t Get No) Satisfaction») waren zuletzt in Nordamerika auf Tour. Jagger traf gerade auch Sportlerinnen und Sportler des britischen Teams für die Olympischen Spiele. (dpa)