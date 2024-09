Hauptbahnhof Coburg: Mann zieht im Streit ein Messer

Am Hauptbahnhof in Coburg streiten Menschen miteinander. Ein Mann zieht ein Messer. Jetzt muss er sich dafür verantworten.

In Oberfranken hat die Polizei einen 39-Jährigen in Gewahrsam genommen, weil er in einem Streit ein Messer gezogen haben soll. Die Polizei wurde am Sonntagnachmittag wegen einer verbalen Auseinandersetzung mehrerer Menschen zum Hauptbahnhof in Coburg gerufen, wie die Polizei mitteilte. Ersten Angaben nach wurde niemand verletzt.

Der 39-Jährige müsse sich dennoch wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung verantworten, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details zum Vorfall nannte der Sprecher zunächst nicht. Die Ermittlungen dauern an. (dpa/lby)