Herzerwärmend – «Linoleum – Das All und all das»

Cameron ist ein erfolgloser Wissenschaftler, der tief in einer Midlife-Crisis steckt.

Seine Karriere und seine Ehe stehen kurz vor dem Scheitern. Zu allem Übel bekommt sein neuer Nachbar Camerons langersehnten Job. So die Ausgangslage der Tragikomödie «Linoleum – Das All und all das». Dann liegen eines Morgens Teile einer abgestürzten Raumkapsel in Camerons Garten. Er beginnt, in der Garage eine Mondrakete daraus zu bauen und seinen unerfüllten Kindheitstraum von einer Astronautenkarriere wiederzubeleben.

Linoleum - Das All und all das, USA 2022, 102 Min., FSK ab 12 Jahren, von Colin West, mit Jim Gaffigan, Rhea Seehorn (dpa)