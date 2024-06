Hochwasser – Teile einer Burgruine rutschen ab

Der Bundesstaat Rio Grande do Sul versinkt in Wassermassen und es regnet …

Zahl der Hochwasseropfer in Brasilien steigt auf über 100 Der Bundesstaat Rio Grande do Sul versinkt in Wassermassen und es regnet …

Zahl der Hochwasseropfer in Brasilien steigt auf über 100 Der Bundesstaat Rio Grande do Sul versinkt in Wassermassen und es regnet …

Fluten in Ostafrika treffen Slumbewohner und Urlauber Graue Wolken, prasselnder Regen und eine Spur der Zerstörung: Die Regenzeit in …

Fluten in Ostafrika treffen Slumbewohner und Urlauber Graue Wolken, prasselnder Regen und eine Spur der Zerstörung: Die Regenzeit in …

Foto: Tim Seaton/AAP/dpa