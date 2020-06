Hockermühlbad: Später Saisonstart mit Corona-Auflagen

Das Hockermühlbad in Amberg geht demnächst für Schwimmer mit Corona-Auflagen an den Start. Stufe 1 der Freibadesaison startet am 11. Juni.

In dieser ersten Testphase bis zum 2. Juli steht den Badegästen ausschließlich das Sportbecken zur Verfügung. Die maximale gleichzeitige Besucherzahl im Hockermühlbad beträgt 200 Personen. Die Liegewiesen sind gesperrt, der Aufenthalt soll nicht länger als 2 Stunden dauern. In Phase 1 kommt man nur mit einer besonderen Eintrittskarte rein, nämlich der „Corona-Test-Karte“.

