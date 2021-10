Hof: Mann rastet komplett aus

In Hof hat ein 33-Jähriger am Donnerstag zwei Frauen ins Gesicht geschlagen. Erst trat er gegen das Auto einer vorbeifahrenden 23-Jährigen. Als sie ausstieg, schlug er ihr mit der flachen Hand ins Gesicht.

Danach ging er ohne Maske in einen Supermarkt und klaute Lebensmittel. Eine Angestellte folgte ihm nach draußen. Ihr schlug der Mann dann mit der Faust ins Gesicht. Als die Polizei eintraf, stellte er sich in Boxerhaltung vor sie. Trotz der Gegenwehr konnten die Polizisten ihn erst zu Boden und dann in eine Bezirksklinik bringen. Ihn erwarten jetzt mehrere Anzeigen.