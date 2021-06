Hoffnung für die Menschen in Indien

Die Corona-Pandemie ist bei uns in der Oberpfalz momentan unter Kontrolle. Die Lage auf den Intensivstationen in der Gegend sind weitestgehend entspannt. Es gibt aber ganz andere Ecken auf der Welt, da sieht es ganz anders aus. Indien ist so eine Ecke.

Da wütet neben dem Corona-Virus auch eine Hungersnot. Durch massive Einschränkungen wegen der Pandemie können viele Leuten nicht ihrer Arbeit nachgehen und haben kein Geld, um sich etwas zu essen zu kaufen. Ein Verein aus Weiden hilft bereits seit 17 Jahren den Menschen in Indien und besonders jetzt ist Hilfe mehr als nötig: „Hoffnung für Menschen“.

Falls Sie den Menschen in Indien helfen wollen, finden Sie auf der Webseite von „Hoffnung für Menschen“ weitere Informationen. Vielen Dank!