Hohe Inzidenz im Landkreis Schwandorf

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Schwandorf ist übers Wochenende stark angestiegen. Am Freitag lag sie noch bei etwa 110 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Bis Sonntagabend stieg die Zahl auf 167. Laut RKI liegt die Inzidenz am heutigen Montag bei 153.

In einer Kinderkrippe in Bodenwöhr wurde eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet. Die entsprechende Gruppe wurde deshalb unter Quarantäne gestellt. Außerdem gibt es einen weiteren Todesfall: Nach einem Corona Ausbruch im Seniorenheim in Nabburg verstarb auch ein zweiter Bewohner.