Hoher Sachschaden bei Wohnungsbrand in Hof

Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Freitagmittag in Oberkotzau im Landkreis Hof. In den Räumen einer 70-Jährigen hatte sich das Feuer aus noch ungeklärter Ursache entwickelt, daraufhin verständigte die Seniorin die Rettungskräfte.

Der Feuerwehr gelang es in kürzester Zeit, die insgesamt sieben anwesenden Personen, zum Teil mittels Drehleiter, zu evakuieren und den Brand zu löschen. Die 70-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus – die weiteren Bewohner blieben unverletzt. Durch den Brand entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von circa 100.000 Euro. Das Mehrfamilienhaus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Kripo Hof ermittelt.