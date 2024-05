Hundstage bei der Polizeiinspektion Amberg

Die Amberger Polizei hatte am Donnerstag und Freitag alle Hände voll zu tun, als gleich drei Fundhunde gemeldet wurden.

Am Donnerstag fiel zwei Angehörigen des technischen Ergänzungsdienstes des Polizeipräsidiums Oberpfalz während ihres Dienstsports eine herrenlose Hündin in Kümmersbruck auf. Nach einem kurzen Aufenthalt bei der Verwaltung und der Wache der Polizeiinspektion wurde sie ins Tierheim gebracht, da sich kein Besitzer meldete. Glücklicherweise konnte sie am Freitag wieder mit ihrer Familie vereint werden.

Am Freitagabend informierten Autofahrer die Polizei über zwei freilaufende Hunde im Bereich Ursensollen. Dank einer aufmerksamen Mutter und ihrer Tochter konnten die Hunde an einer Autobahnauffahrt gestoppt und an eine Streife der Verkehrspolizei übergeben werden. Eine Diensthundeführerin, die zufällig vorbeikam, versorgte die Tiere mit Wasser. Beamte der PI Amberg und ein weiterer Diensthundeführer kümmerten sich um die Hunde. Der entscheidende Hinweis zur Identität der Hunde kam von einer Feuerwehrfrau der FFW Ursensollen. Dank ihrer Hilfe konnten die Hunde ihrem Besitzer zurückgegeben werden, der ihren Ausflug noch nicht bemerkt hatte, da er tagsüber nicht zu Hause war.