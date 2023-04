3000€ Schaden richtete ein Unbekannter in Weiden in nur fünf Minuten an.

Ein Mann aus Vohenstrauß hatte am Donnerstag in der Zeit von 17:50 Uhr bis 17:55 Uhr in Weiden auf dem „Stadtbad Parkplatz“ in der Friedrich-Ebert-Straße geparkt. Als der 32-Jährige zurückkam, bemerkte er, dass sein Hyundai auf einer Länge von rund 2 Metern massiv zerkratzt wurde. Vom Verursacher fehlte vor Ort jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Weiden entgegen.