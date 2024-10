Jahn vor Spiel gegen Spitzenreiter Fortuna: «Zusammenhalten»

Jahn Regensburg ist Schlusslicht in der 2. Liga, offensiv extrem harmlos und empfängt just jetzt den Spitzenreiter. Die Rollen sind also klar verteilt. Coach Enochs richtet einen Appell an sein Team.

Trotz des extrem enttäuschenden Saisonstarts des SSV Jahn Regensburg in der 2. Fußball-Bundesliga appelliert Trainer Joe Enochs an den Zusammenhalt im Team. «Es ist gerade in dieser Phase wichtig zusammenzuhalten, nicht wild zu werden und uns gegenseitig Vorwürfe machen», sagte der Coach. Er führe viele Gespräche mit seinem Trainerteam, Geschäftsführer Achim Beierlorzer und den Spielern. «Wir müssen jetzt enger zusammenrücken und mit aller Macht versuchen, Ergebnisse zu erzielen.»

Just jetzt steht der Tabellenletzte vor einer besonders kniffligen Aufgabe, wenn er am Samstag (13.00 Uhr/Sky) Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf empfängt. Mit nur einem Tor aus bislang acht Meisterschaftsspielen stellen die Oberpfälzer den mit Abstand schlechtesten Angriff – Düsseldorf kassierte indes die zweitwenigsten Gegentore der Liga (7).

Unbeschwerter Auftritt trotz Pleiteserie?

«Ich finde, wir haben in den letzten beiden Wochen gut gearbeitet und Lösungen gefunden, wie wir gegen jeden Gegner bestehen können», beteuerte Enochs. Er hofft, dass seine Spieler trotz des ersten Saisonviertels mit nur vier Punkten möglichst unbeschwert auftreten. «Natürlich können wir über die letzten acht Spiele sprechen, aber meiner Meinung nach müssen wir nach vorne blicken, mutig spielen und Fehler abstellen. Dann sind wir schwer zu schlagen.» (dpa/lby)