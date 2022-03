Johnny Gold schreibt Lied für Amberg

Amberg hat eine neue Hymne. Und niemand geringerer als Schlagerkönig Johnny Gold zeigt sich dafür verantwortlich.

Auf seiner Youtube-Seite beschreibt er den Song so: "Eine längst überfällige Hymne für meine Stadt. Und eine kleine Liebeserklärung. Und ein Gruß an alle Amberger in der ganzen Welt! Und natürlich auch an alle Nicht-Amberger, die es mir verzeihen mögen. Natürlich ist es da wo ihr wohnt auch schön. Aber ich find´s hier am schönsten... :)

Wer mag, kann sich den Song hier kostenlos downloaden: https://www.johnnygold.de/links