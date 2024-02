Justin Timberlake kommt für vier Konzerte nach Deutschland

Der Popstar tritt auf seiner Welttournee auch in Deutschland auf.

Hier sind die Termine: US-Popsänger Justin Timberlake spielt im Sommer vier Konzerte in Deutschland. Während seiner „The Forget Tomorrow World Tour“ tritt der 43-Jährige in Berlin (30.7.), München (21.8.), Köln (25.8.) und Hamburg (4.9.) auf, wie der Veranstalter Live Nation am Freitag mitteilte.

Die fünfte Tour des mehrfachen Grammy-Gewinners („Cry Me a River“, „What Goes Around… Comes Around“), der einst mit der Boygroup N’Sync bekannt geworden war, soll am 29. April im kanadischen Vancouver starten und am 16. Dezember in Indianapolis (USA) enden. Tickets für die Termine in Deutschland gehen am Mittwoch, 28. Februar, in den Vorverkauf. Timberlakes neues Album „Everything I Thought It Was“ erscheint am 15. März. (dpa)