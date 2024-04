Kartenzahlungen zeitweise nicht möglich

Viele Sparkassenkunden konnten in Deutschland heute zeitweise nicht mit Karte zahlen. Das betraf am Vormittag Zahlungen in Geschäften mit der Girocard aus der Sparkassengruppe für etwa zwei Stunden, sagte eine Sprecherin des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Inzwischen sei der Fehler behoben.

Beim Einsatz eines internen Verschlüsselungsverfahrens traten demnach Störungen auf. Deshalb wurden Bezahlkarten am Terminal einzelner Händler abgewiesen. Auf dem Portal allestörungen.de wurden in der Spitze mehr als 1000 Probleme vor allem bei Sparkassen-Karten gemeldet. (dpa)