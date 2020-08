Am Samstagmorgen ist an einem Kiosk am Guggenberger See in Neutraubling im Landkreis Regensburg ein Feuer ausgebrochen.

Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von und 25.000 Euro. Brandursache ist wohl ein technischer Defekt im Bereich der Starkstrominstallation, Fremdverschulden kann hingegen ausgeschlossen werden.

Die Zufahrt zum Guggenberger See für Badegäste ist wieder uneingeschränkt möglich, der Kiosk bleibt jedoch das gesamte Wochenende über geschlossen.