Kirwa in Lintach ist abgesagt

Die Kirwa in Lintach im Landkreis Amberg-Sulzbach ist coronabedingt abgesagt. Traditionell findet sie normalerweise um den 1. Mai statt.

Örtliche Gastronomen werden aber Oberpfälzer Kirwaschmankerl to go anbieten. Vormittags wird es vom Bäcker u. a. Mohnspitzel, Zwiebelkuchen oder auch gelben Kirwakuchen am Lintacher Dorfplatz geben. Außerdem wird die Dorfwirtschaft am Kirwawochenende verschiedene klassische Menüs zum Abholen anbieten.

Es gibt auch Pläne für ein Dorf-Sommerfest unter Einhaltung aller dann geltenden Infektionsschutz- und Sicherheitsvorgaben. Genaueres werde sich aber erst im Laufe des Jahres herausstellen, hieß es.