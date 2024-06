Kleintransporter gegen Sattelzug

Schwerer Verkehrsunfall am Montagmittag auf der A6 kurz vor der Anschlussstelle Waidhaus. Dort hatte sich verkehrsbedingt ein Rückstau gebildet.

Ein 20-jähriger Fahrer eines Kleintransporters übersah anscheinend das Stauende und prallte mit großer Wucht auf der rechten Fahrspur gegen einen dort stehenden Sattelzug. Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten Fahrer aus seinem Wagen. Der schwerverletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die A6 war in Fahrtrichtung Nürnberg für drei Stunden komplett gesperrt. Der Schaden am Kleintransporter und am stark deformierten Auflieger des Sattelzugs liegt bei insgesamt 40.000 Euro.