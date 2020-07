Kommunaler Ordnungsdienst startet in Amberg

Ab Samstag, 01.08., geht der Kommunale Ordnungsdienst in Amberg an den Start.

Übernommen wird diese Aufgabe vom Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz. Das Team des Ordnungsdienstes ist künftig regelmäßig – auch abends, an Wochenenden und Feiertagen – in Amberg unterwegs. Sie überwachen das Fütterungsverbot von Tauben, die Anleinpflicht von Hunden, Betteln in jeglicher Form oder kontrollieren, ob Abfälle an Containerstandorten ordnungsgemäß entsorgt werden. Der Kommunale Ordnungsdienst steht in engem Kontakt mit der Polizeiinspektion Amberg sowie anderen Behörden.