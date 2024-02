Küchenbrand am Montag in einem Einfamilienhaus in Kondrau bei Waldsassen.

Ein 76-Jähriger erhitzte in seiner Küche Fett in einem Topf, das dabei in Brand geriet. Die Flammen griffen auf den Dunstabzug über und setzten diesen und anschließend die restliche Küche sowie einen Teil des Esszimmers in Brand. Die Feuerwehr musste anrücken. Eine 68-jährige Bewohnerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt etwa 80.000 Euro.