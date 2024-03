«Kung Fu Panda 4» dt. Fassung mit der Stimme von Hape Kerkeling

Ein Panda soll ein spiritueller Führer werden, und Franz Kafka verliebt sich in Dora Diamant - eine animierte Action-Komödie und ein Dram kommen in dieser Woche neu ins Kino.

Die Geschichte über einen verfressenen Panda, der ein Meister des Kung Fu ist, geht in die vierte Runde. Hape Kerkeling leiht ihm seine Stimme. Der erste Kung-Fu-Panda-Film ging 2008 an den Start und wurde für einen Oscar nominiert. Teil zwei folgte 2011 und Teil drei kam 2016 in die Kinos.

In der animierten Actionkomödie wird aus einem Panda, der zunächst in einem Nudelrestaurant arbeitet, ein Meister des Kung Fu, der mit einer schwerfälligen Präzision und einem klaren moralischen Kompass versucht, sein Umfeld vor dem Bösen zu bewahren.

Kung Fu Panda 4, USA 2024, 94 Min., FSK ab 6 Jahren, von Mike Mitchell und Stephanie Stine, in dt. Fassung mit der Stimme von Hape Kerkeling (dpa)