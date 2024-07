Kylie Minogue plant neues Album: «Müsst nicht lange warten»

Kylie Minogue ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen der Welt – und unermüdlich. Ihr Superhit «Padam Padam» ist gerade einmal ein Jahr alt – nun soll es bald wieder ein neues Album geben.

© Foto: Alberto Pezzali/Invision/AP/dpa

Australiens Pop-Ikone Kylie Minogue arbeitet nach eigenen Angaben schon wieder an einem neuen Album. Nur zehn Monate nach der Veröffentlichung ihres 16. Studioalbums «Tension» mit dem Grammy-gekrönten Hit «Padam Padam» könnte bald ein weiteres folgen, deutete die 56-Jährige in einem Interview mit dem britischen Sender BBC Radio 2 an.

Ihre neueste Single «My Oh My» – eine Zusammenarbeit mit den Popsängerinnen Bebe Rexha und Tove Lo – sei nur ein Vorgeschmack auf etwas Größeres, ließ der Star durchblicken. «Ihr wisst ja, dass ich gerne beschäftigt bin, und ihr wisst, dass ich gerne immer etwas in petto habe», sagte Minogue. «Ihr dürft also vermuten, dass da noch mehr kommt. Ihr müsst nicht allzu lange warten.»

© Joe Giddens/PA Wire/dpa

Gibt es bald eine Kylie-Autobiografie?

Derweil gibt es auch Spekulationen, dass die Sängerin, die schon 1988 ihr erstes Album «Kylie» herausgebracht hatte, an ihrer Autobiografie arbeitet. Das hatten Medien zuletzt unter Berufung auf eine ihr nahestehende Quelle berichtet. Demnach habe sie entschieden, dass jetzt – nach ihrer eigenen Show in Las Vegas und der Auszeichnung mit dem Brit Global Icon Award – der richtige Zeitpunkt gekommen sei, um ihre Erinnerungen zu Papier zu bringen. (dpa)