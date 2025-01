«La Cocina – Der Geschmack des Lebens» mit Rooney Mara

Der Alltag Ausgebeuteter – das ist das Thema des Spielfilms «La Cocina» vom mexikanischen Regisseur Alonso Ruizpalacios mit US-Schauspielerin Rooney Mara in einer Hauptrolle.

In einem in Schwarz-Weiß gehaltenen Kaleidoskop von Momentaufnahmen beobachtet er die Arbeit eines riesigen Küchenteams in einem New Yorker Restaurant. Hier gilt: Fressen oder gefressen werden. Episoden um verschwundenes Geld, die schwangere Kellnerin Julia (Mara) und ihren Liebhaber, den illegal in den USA lebenden mexikanischen Koch Pedro (Raúl Briones), setzen dramatische Schwerpunkte. (dpa)