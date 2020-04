Landkreis Amberg-Sulzbach sucht Pflegekräfte

Der Landkreis Amberg-Sulzbach und die Stadt Amberg suchen freiwillige Helfer und Helferinnen für den Einsatz im Gesundheitswesen. Vor allem Personen mit einer medizinischen Ausbildung oder Erfahrung im Bereich der Kranken- und Altenpflege oder im Rettungsdienst werden gesucht.

Einsatzgebiet wären Senioren- und Pflegeheime im Raum Amberg-Sulzbach und eventuell auch das Behelfskrankenhaus Oberviechtach. Das wird aber erst eingesetzt, wenn die Kapazitäten in allen Krankenhäusern im Bereich Amberg-Sulzbach und Schwandorf ausgeschöpft sind.“

Kontakt: Die Koordination für den Landkreis Amberg-Sulzbach und die Stadt Amberg sowie für das Hilfskrankenhaus in Oberviechtach übernimmt das Landratsamt Amberg-Sulzbach. Kontakt ist entweder per Mail an pflegekraefte@amberg-sulzbach.de möglich oder telefonisch unter 09621 39-890. Das Telefon ist am Samstag von 9 bis 13 Uhr sowie von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr besetzt.