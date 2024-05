Landkreislauf: Videos vom Zieleinlauf verfügbar

Ein zusätzliches „Schmankerl“ steht nach dem Landkreislauf Amberg-Sulzbach für alle Läuferinnen und Läufer bereit.

Ein Video vom Zieleinlauf kann ab sofort unter www.amberg-sulzbach.de/landkreislauf abgerufen werden. Einfach unter der Rubrik Landkreislauf 2024 „Video“ anklicken, Startnummer eingeben und auf „Suche“ gehen, danach ein Mausklick auf die nun erscheinenden Wertungsklassen, ein weiterer Mausklick auf den erscheinenden Teamnamen und mit einem abschließenden Mausklick das Video zum Abspielen öffnen.

Jedes Team kann seine Schlussläuferin so visuell auf den letzten Metern zum Ziel und beim Überqueren der Ziellinie begleiten. In der Zwischenzeit macht sich das Organisations-Team bereits an die Vorbereitungen für den 39. Landkreislauf, der im kommenden Jahr am 10. Mai mit Ziel in Schwend stattfinden wird.