Lieferwagen fährt gegen Hausmauer

Die Stadt Burglengenfeld im Landkreis Schwandorf hat ein Badeverbot in der …

Burglengenfeld: Badeverbot in der Naab Die Stadt Burglengenfeld im Landkreis Schwandorf hat ein Badeverbot in der …

Burglengenfeld: Badeverbot in der Naab Die Stadt Burglengenfeld im Landkreis Schwandorf hat ein Badeverbot in der …

Foto: Snapshot , VG Schwarzenfeld