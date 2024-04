Lokführer macht wegen Leiter auf Gleis Vollbremsung

Ein 26-Jähriger ist bei einem allen Anschein nach hitzigen Gespräch am …

Beim Reden zu heftig gestikuliert: Zug erfasst Hand von Mann Ein 26-Jähriger ist bei einem allen Anschein nach hitzigen Gespräch am …

Beim Reden zu heftig gestikuliert: Zug erfasst Hand von Mann Ein 26-Jähriger ist bei einem allen Anschein nach hitzigen Gespräch am …

Symbolfoto: Rainer Sturm, pixelio.de