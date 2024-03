„Loverboy“ zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt

Ein 26 Jahre alter Mann soll in der Oberpfalz einen Bekannten getötet haben, …

Mann getötet, um ins Gefängnis zurückzukommen? Ein 26 Jahre alter Mann soll in der Oberpfalz einen Bekannten getötet haben, …

Mann getötet, um ins Gefängnis zurückzukommen? Ein 26 Jahre alter Mann soll in der Oberpfalz einen Bekannten getötet haben, …

Das Regensburger Verwaltungsgericht befasst sich am Dienstag (26.09.) mit den …

Gericht befasst sich mit Waffen aus Umfeld von «Reichsbürger»-Gruppe Das Regensburger Verwaltungsgericht befasst sich am Dienstag (26.09.) mit den …

Gericht befasst sich mit Waffen aus Umfeld von «Reichsbürger»-Gruppe Das Regensburger Verwaltungsgericht befasst sich am Dienstag (26.09.) mit den …

Foto: Sarah Knorr/dpa