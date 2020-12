LTOs „Ox & Esel“ vom Theater in den Stream

Das Landestheater Oberpfalz sorgt trotz Lockdown für märchenhafte Stimmung. Das beliebte Weihnachtsstück „Ox & Esel“ wird als kostenloser Stream bei YouTube gezeigt.

Dienstagabend ist das Video in der Vohenstraußer Stadthalle gedreht worden. Vier feste Sendetermine sind geplant und zwar am 20., 22., 24. und 26. Dezember. Nach den Online-Aufführungen werden die Videos wieder von der Video-Plattform entfernt. Das soll den Besuch im Theater simulieren. Normalerweise sprechen die Schauspieler nach den Vorstellungen mit den Kindern, beantworten Fragen und geben Autogramme. Da das diesmal nicht möglich ist, findet als kleiner Bonus nach dem ersten Termin am 20. Dezember ein Facebook-Live-Talk auf der Facebook-Seite des LTOs mit den Schauspielern statt.

Die Sendetermine sind:

Sonntag, 20.12.2020 um 16 Uhr (anschließend Facebook-Live-Talk mit den Schauspielern)

Dienstag, 22.12.2020 um 16 Uhr

Heilig Abend, 24.12.2020 um 14 Uhr

2. Weihnachtsfeiertag, 26.12.2020 um 16 Uhr

Ox & Esel im Stream finden Sie auf dem YouTube Kanal des Landestheaters Oberpfalz