Mann auf der Flucht – Größere Menge Marihuana gefunden

Ein bisher unbekannter Mann flüchtet erst mit seinem Wagen und dann zu Fuß vor der Polizei. Warum – das erfahren die Beamten beim Blick ins Auto.

Wegen des Verdachts auf Marihuana-Schmuggel läuft in Oberfranken die Fahndung der Polizei nach einem bislang Unbekannten. Der Mann flüchtete bei einer Kontrolle vor den Beamten und ließ „eine größere Menge an Marihuana“ in seinem Auto zurück, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Im Rahmen der Fahndung bei Gattendorf (Landkreis Hof) sind mehrere Streifen, eine Drohne und ein Hubschrauber im Einsatz.

Schleierfahnder der Polizei wollten den weißen Wagen in der Nacht auf der Autobahn 93 kontrollieren. Der Fahrer gab daraufhin Gas und flüchtete auf eine Bundesstraße bis er wieder auf die Autobahn zurückfuhr. Der Mann stoppte den Wagen auf dem Standstreifen und flüchtete zu Fuß in den Wald. Wie viele Kilogramm Marihuana sich genau in dem Auto befanden, ist bisher nicht bekannt. (dpa/lby)