Mann findet Lkw nicht und schläft in fremdem Auto

Ein Mann parkt seinen Laster und findet ihn nach reichlich Alkoholkonsum nicht mehr. Er steigt in ein fremdes Auto und schläft ein. Entscheidende Hilfe kommt von seiner Frau.

Den eigenen Lkw verloren und ein fremdes Auto für ein Nickerchen gefunden: Ein Autowaschanlagenbesitzer hat in Straubing einen Mann beobachtet, der in sein Auto gestiegen ist. Der Fremde stellte sich als 44 Jahre alter Lkw-Fahrer heraus, der am Samstag seinen Transporter geparkt und stark alkoholisiert nicht wieder gefunden hatte, wie die Polizei mitteilte.

Helfen konnte demnach per Telefon die Frau des 44-Jährigen. Sie ortete den Lkw ihres Mannes gut einen Kilometer entfernt in einer Nebenstraße. Da er in seinem Zustand nicht gefahren war und nichts beschädigt hatte, erwarten den 44-Jährigen keine Konsequenzen. Nur seinen Schlüssel müsse er sich bei der Polizei wieder holen, wenn er seinen Rausch ausgeschlafen habe. (dpa/lby)