Mann verletzt sein Auge an Mistgabel am Frontlader

Ein Landwirt stellt seinen Traktor mit angehobener Mistgabel am Frontlader ab. Als er daneben arbeitet, kommt es zu einem folgenschweren Unfall.

Ein Landwirt hat sich auf einem Hof in Hahnbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) an einer Traktorgabel schwer am Auge verletzt. Der Verletzte wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben nach hatte der 80-Jährige den Traktor mit angehobener Mistgabel am Frontlader direkt vor die Scheune gestellt. Bei anschließenden Arbeiten sei er aus noch unbekannten Gründen mit seinem linken Auge gegen einen der Zinken der Gabel gestoßen. Die Polizei will nun den genauen Unfallhergang ermitteln. (dpa/lby)