In Neumarkt in der Oberpfalz ist ein junger Mann am Sonntagmorgen von einem Auto überrollt und lebensgefährlich verletzt worden.

Der 27-Jährige hat nach Polizeiangaben einfach auf der Straße gelegen. Ein 61-jähriger Autofahrer hatte den Menschen auf der Straße zu spät gesehen und ihn mit seinem Wagen überrollt. Der 27-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Warum der junge Mann auf der Straße lag, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (dpa/lby)