Mann wollte Amberger Lokal anzünden

Ein aggressiver Gast hat in Amberg gedroht die Gaststätte anzuzünden.

Am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 5 Uhr morgens betrat ein 27-Jähriger ein Lokal in der Unteren Nabburger Straße, trotz eines bestehenden Hausverbotes. Er drohte die Gaststätte in Brand zu setzen und holte einen Bunsenbrenner aus seiner Tasche. Kurz darauf flüchtete der Mann.

Eine Polizeistreife konnte den 27-Jährigen in der Nähe des Lokals aufgreifen und den Bunsenbrenner sicherstellen. Auch gegenüber den Polizisten sprach er Drohungen aus. Da von dem Mann eine erhebliche Gefahr für die Allgemeinheit ausging, wurde er in eine Fachklinik eingewiesen.