Am frühen Sonntagmorgen kam es in Pleystein im Landkreis Neustadt an der Waldnaab zu mehreren Aufbrüchen.

So wurden aus Garagen hochwertige E-Bikes und Werkzeuge entwendet und außerdem ein abgestellter Pkw aufgebrochen. Der vermeintliche Täter wurde bei einem Anwesen durch eine Überwachungskamera gefilmt, woraufhin er seine Aktivitäten einstellte. Der Entwendungsschaden bewegt sich im hohen vierstelligen Bereich. Hinweise zu dem Fall bitte an die Polizeiinspektion Vohenstrauß.