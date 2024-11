Mehrere Brände hintereinander in Regensburg

In der Nacht auf Donnerstag sind in Regensburg an verschiedenen Örtlichkeiten Gegenstände in Brand geraten.

So stand jeweils in der Augsburger und in der Ludwig-Thoma-Straße ein mobiles Toilettenhäuschen in Flammen. Kurze Zeit später erhielt die Polizei eine Meldung über einen brennenden Motorroller in der Gutenbergstraße. Der Sachschaden in den drei Fällen wird auf einen oberen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Kripo Regensburg ermittelt und untersucht, ob zwischen den Fällen ein Zusammenhang besteht. Zeugen der Vorfälle sollen sich melden.