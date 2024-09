Mehrere Zentimeter Schnee in den bayerischen Alpen

Schnee in den Alpen, Regen im Rest vom Freistaat: Der Deutsche Wetterdienst meldet fast schon winterlich daherkommendes Wetter. Im Berchtesgadener Land kann es Unwetter geben.

In den bayerischen Alpen gibt es den ersten Schnee: In der Nacht fielen in höheren Lagen mehrere Zentimeter, allen voran auf der Zugspitze. Aber auch unterhalb von 2.000 Metern Höhe schneite es, wie auf Webcam-Aufnahmen etwa vom Brauneck bei Lenggries zu sehen war. In den kommenden Tagen kann es auf über 1.500 Metern Höhe bis zu 50 Zentimeter Neuschnee geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostizierte.

Anderswo im Süden droht derweil Gefahr durch anhaltenden Regen: Im Berchtesgadener Land könnte es den Prognosen zufolge unwetterartigen Dauerregen geben, mit 80 bis 120 Liter pro Quadratmeter Niederschlag bis Sonntag. Überschwemmungen seien nicht ausgeschlossen.

Auch im restlichen Süden werde es zum Wochenende nass, der Norden Bayerns bleibe dagegen meist trocken. Den Angaben zufolge sollen sich die Temperaturen in Franken rund um die 15 Grad bewegen, an den Alpen um die 8 Grad. Am Sonntag wird es demnach mit maximal 11 bis 18 Grad etwas wärmer. (dpa/lby)

