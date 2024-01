Messer-Raub in Weiden

In der Nacht zum Dienstag ist in Weiden ein 41-Jähriger im Stadtmühlweg von drei Männern überfallen worden. Die maskierten und dunkel gekleideten Männer bedrohten ihn mit einem Messer und nahmen ihm sein Handy und seine Geldbörse mit mehreren Hundert Euro weg. Danach flüchteten sie in Richtung City-Center. Der Mann blieb unverletzt.

Die Tatverdächtigen sollen zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet gewesen sein. Sie trugen schwarze Hosen, schwarze Kapuzenpullover, schwarze Handschuhe und schwarze Sturmmasken.

Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Tathergang machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.