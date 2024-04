Autofahrer greift Frau mit Kind an

Ein Unbekannter hat in Bayreuth eine junge Frau mit ihrem Kind auf dem Arm mit einem Messer angegriffen. Die Mutter habe dabei am Bein eine Schnittverletzung erlitten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann sei dann in seinem Auto in Richtung Heinersreuth (Kreis Bayreuth) geflüchtet. Das Kind blieb laut Polizei unverletzt.

Die 25 Jahre alte Anwohnerin hatte am Mittwoch den Mann angesprochen, als dieser gerade einen von Anwohnern aufgestellten Bauzaun vor einem Feldweg abbaute. Bereits in den Tagen zuvor hätten Autofahrer verbotswidrig die Straßensperre umfahren, teilte die Polizei weiter mit. Der Mann soll sich sofort aggressiv verhalten, mit der Frau gestritten und sie schließlich mit dem Messer angegriffen haben. Ihre Schnittverletzung wurde im Krankenhaus genäht.

Die Polizei fahndete zunächst erfolglos nach dem Unbekannten und bat Zeugen um Hinweise. Gegen den Angreifer wird nun unter anderem wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (dpa/lby)