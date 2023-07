Millionenschaden bei Brand in Plößberg

Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Geisleithen bei Plößberg im Kreis Tirschenreuth ist ein Sachschaden von 1,5 Millionen Euro entstanden.

Eine Lagerhalle, in der sich u.a. Heuballen befanden, und der angrenzende Rinderstall waren am Donnerstagabend in Vollbrand geraten. Mindestens fünf Tiere kamen ums Leben.

Ein Großteil der ca. 80 Rinder konnte mittlerweile eingefangen werden. 10 bis 15 Tiere laufen noch frei herum. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Tirschenreuth unter 09631/70110 entgegen. Zur Brandursache gibt es noch keine Informationen von der Polizei.