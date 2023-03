Millionenschaden durch Brand in einem Industriegebäude

Bei einem Wohnhausbrand in Gemeinreuth im Landkreis Hof ist am Freitagabend …

Wohnhausbrand in Gemeinreuth – 150.000 Euro Sachenschaden Bei einem Wohnhausbrand in Gemeinreuth im Landkreis Hof ist am Freitagabend …

Wohnhausbrand in Gemeinreuth – 150.000 Euro Sachenschaden Bei einem Wohnhausbrand in Gemeinreuth im Landkreis Hof ist am Freitagabend …

Symbolfoto: Christoph Ehleben, pixelio.de