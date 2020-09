Mit 2,5 Kilogramm Drogen unterwegs

Mit mehr als zweieinhalb Kilogramm Betäubungsmitteln im Gepäck ist ein Autofahrer auf der A9 bei Gefrees im Landkreis Bayreuth geschnappt worden.

Der 52-Jährige war am späten Donnerstagabend auf einem Parkplatz in eine Polizeikontrolle geraten. Die Beamten entdeckten neben geringen Mengen Kokain und Amphetamin mehr als zwei Kilogramm Marihuana und Haschisch und stellten das Auto sicher. Der Mann war augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen. Der 52-Jährige, der zudem mit Haftbefehl gesucht wurde, sitzt nun in Untersuchungshaft.