Ein 32-jähriger Mann hat am Sonntag auf der B85 bei Sulzbach-Rosenberg eine …

Su-Ro: Betrüger täuscht Autopanne vor Ein 32-jähriger Mann hat am Sonntag auf der B85 bei Sulzbach-Rosenberg eine …

Su-Ro: Betrüger täuscht Autopanne vor Ein 32-jähriger Mann hat am Sonntag auf der B85 bei Sulzbach-Rosenberg eine …

Foto: Rike, pixelio.de