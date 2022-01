Mithilfe beim Erhalt alter Bohnensorten

Im Landkreis Regensburg werden 50 Gartenbesitzer gesucht, die beim Erhalt alter Bohnensorten mithelfen wollen. Hinter der Aktion steckt das ökologische Bildungszentrum in München.

An die Teilnehmer werden im Frühjahr die Samen verteilt – in der Vegetationszeit sollen die Erfahrungen mit der ausgesäten Sorte dokumentiert und im Herbst mit einem Teil der Samen wieder an das Bildungszentrum zurückgegeben werden. Der Hintergrund: Seit etlichen Jahren sammelt die Münchner Projektgruppe Bohnensorten aus der ganzen Welt. Da die Samen nicht unbegrenzt haltbar sind, müssen sie immer wieder neu gesät und geerntet werden, um auf Dauer keimfähig zu bleiben.

Ausführliche Informationen zum Projekt gibt es auf der Homepage des Kreisverbands Regensburg für Gartenkultur und Landespflege: www.ogv-landkr-regensburg.de

Kontakt:

Bei Fragen und Anmeldungen bitte E-Mail an christine gietl@lra-regensburg.de oder telefonisch bei Christine Gietl, Fachberatung für Gartenkultur und Landespflege, 0941 4009-619