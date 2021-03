Modellversuch mit Gurgel-PCR an Grundschulen in Wunsiedel

Im Landkreis Wunsiedel hat Landrat Peter Berek eine schrittweise Öffnung der Schulen im Blick. Kommende Woche startet deshalb ein Modellversuch.

In den Notgruppen der Grundschulen wird ein Testkonzept für Schüler erprobt. Zweimal pro Woche machen die Schüler einen Gurgel-Test. Er ist hochsensitiv und schlägt auch bei Menschen an, die keine Symptome zeigen. Aus jeder Probe wird eine kleine Menge entnommen, alle Entnahmen zusammengeschüttet und dann für die komplette Gruppe eine PCR-Testung gemacht. Fällt sie negativ aus, kann man beruhigt weiterlernen. Erst wenn sie positiv ist, werden die Kinder einzeln nachgetestet. Mit der Gurgel-PCR kann man also auf einen Rutsch eine Schulklasse auf das Corona-Virus testen. Vielleicht kann man ja damit alle Kids wieder in die Klassenzimmer zurückholen.