Moto-Cross in Berching – ADAC Nordbayern MX Cup

Wem an diesem Wochenende die unzähligen Bürger- und Sommerfeste in der Oberpfalz eine Nummer zu ruhig sind, kann sich in Berching, im Landkreis Neumarkt, dem Geschwindigkeitsrausch und Motorenlärm hingeben, denn es startet der ADAC Nordbayern MX Cup.

Es werden das ganze Wochenende Moto-Cross-Rennen in allen Klassen von 6 Jahren bis zur Classik-Klasse mit Altersstufe rund um die 50 Jahre gefahren.

Am Samstag (24.06.) geht es am Rhein-Main-Donau-Ring in Berching mit dem ersten Wertungslauf um 12.30 Uhr los. Am Sonntag beginnen die ersten gewerteten Rennen um 12 Uhr.