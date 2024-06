Motorradfahrer bei Auffahrt schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der A93 in Regensburg. Ein 33-jähriger Motorradfahrer befuhr die Auffahrt der Anschlussstelle Kumpfmühl.

Der Mann prallte in der langgezogenen Kurve zweimal in die Mittelschutzplanke. Er wurde von seinem Bike geschleudert und kam zwischen der Mittelschutzplanke auf dem dortigen Asphalt zum Liegen, während sein Fahrzeug in den Büschen landete.

Ein Rettungshubschrauber brachte den 33-Jährigen in ein Krankenhaus. Er schwebt momentan in Lebensgefahr. An der Unfallstelle wurde zur Klärung der genauen Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen.