Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag im Raum Neumarkt verunglückt.

Der 45-Jährige verlor aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine und prallte in die Leitplanke. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Straße in beide Richtungen komplett gesperrt werden.